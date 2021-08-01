شكرا لقرائتكم خبر ضبط 8.7 ملايين حبة كبتاجون مخبأة في إرسالية «كاكاو» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تهريب 8.735.000 حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت عبر الميناء.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبر الميناء عبارة عن «حبوب كاكاو»، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ عثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل أكياس «حبوب الكاكاو».

وأضافت بأنه بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان ضبط مستقبلي هذه الكمية داخل المملكة، حيث جرى ضبطهم وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على جميع الواردات والصادرات والمسافرين ومكافحة التهريب بجميع أشكاله، وتقف عبر منافذها البرية والبحرية والجوية بالمرصاد سدا منيعا أمام محاولات أرباب التهريب وحملاتهم المنظمة، مؤكدة في هذا الشأن أن جميع منافذها تبذل أقصى جهودها لكشف وإحباط أي محاولة من شأنها المساس بأمن الوطن ومقدراته، إلى جانب حرصها التام على تحقيق التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك في سبيل توحيد الجهود وتضافرها؛ للحد من عمليات تهريب المخدرات.