توسيع دائرة التصنيف يخرج فنادق مكة من الركود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن حلول طرحت لتعافي قطاع الفنادق بالعاصمة المقدسة اقترحت لجنة الفنادق بغرفة مكة التجارية على وزارة الحج والعمرة توسيع الدائرة لجميع فئات الفنادق لتشمل الفئات الأقل من 5 و4 نجوم طبقا لآلية الإجراءات والاحترازات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناقشت اللجنة خلال زيارة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط لغرفة مكة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة هشام كعكي، أبرز تحديات ومعوقات قطاع الفنادق وبحث الحلول المناسبة.

وبحسب معلومات لـ «مكة» فإنه وضعت حلول تتماشى مع جائحة كورونا وتعمل على عودة النشاط إلى قطاع الفنادق المتأثر منذ قرابة عام ونصف العام جراء الجائحة، منها التزام الفنادق بالأنظمة والإجراءات الاحترازية الواجب توفرها للحد من تفشي الفيروس وحماية الزوار والمعتمرين، وبالتالي دخولها إلى منظمة العمل بشكل مباشر.

وأشارت المعلومات إلى أن من بين الحلول والمقترحات التي نوقشت في اللقاء توسيع دائرة الفئات لتشمل فنادق بفئة نجمة ونجمتين، وذلك من خلال وضع تنظيم دقيق لها لتدخل في منظومة العمل مع الفنادق ذات التصنيف العالي، حيث ستعقد في الفترة القادمة العديد من ورش العمل مع وزارة الحج والعمرة والتي تسعى جاهدة لتوسيع فئات الفنادق وفق معايير محددة للوصول إلى الهدف الأسمى وهو سلامة الزوار والمعتمرين.

من الحلول المقترحة لتعافي قطاع فنادق مكة:

