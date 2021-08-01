لماذا توقف دعم التنمية العقارية عن بعض المستفيدين؟

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أحد المستفيدين أبلغ الصحيفة أن البنك يقتطع من راتبه 4 آلاف ريال، وكان الصندوق يعيد له الفائدة التي تبلغ نحو ألفي ريال، ولكن منذ 4 أشهر فوجئ بعدم نزول الدعم، وحين راجع الصندوق جرى إبلاغه بأن المشكلة ليست من طرفهم وأنهم لم يستملوا ما يثبت سداده لأقساط القرض لهذه الفترة، وحين راجع البنك تم إبلاغه بأنه جرت إعادة جدولة لقرضه السكني وأحيلت أوراقه للصندوق لإبلاغهم بالتغيير الذي حدث. وذكر المستفيد أنه قدم شكاوى عدة على البنك ولكن حتى الآن لم يطرأ تغيير على وضعه، الأمر الذي أضر به وبأسرته، حيث لا يتبقى له من راتبه إلا القليل بعد اقتطاع القسط الشهري.
فيما أكد آخرون أن مدة توقف الدعم تفاوتت بين 3 و8 أشهر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة»، فإن المشكلة لها جانبان، الأول أسباب مختلفة من بينها إعادة البنوك للجدولة والتأخر في إخطار الصندوق بذلك، مما أدى لعدم ظهور إثبات سداد المستفيد لقسط القرض، وأيضا فإن إعادة الجدولة تتطلب من الصندوق إعادة دراسة العقد لأن المبالغ المقتطعة اختلفت عن ما هو مسجل تحت اسم المستفيد، وهو أمر يتطلب آلية معينة قد تستغرق بعض الوقت.
من جانبه أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، حرص الصندوق على إيداع الدعم بصورة شهرية منتظمة في حسابات المستفيدين، وقال إن مجلس الإدارة حدد الـ24 من كل شهر ميلادي موعدا لإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وصندوق التنمية العقارية، بهدف تمكين المستفيدين من الاستفادة من الدعم الشهري قبل إيداع الراتب الشهري، موضحا أن قرار اعتماد توحيد موعد الدعم يهدف إلى تبسيط وتسهيل وتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأضاف أن الصندوق حريص على إيداع الدعم لجميع المستفيدين الذين تجاوز عددهم 500 ألف أسرة، في الموعد المحدد ودون أي تأخير.
ماذا قالت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية؟
- تحرص جميع الجهات التمويلية على العمل مع الصندوق لإيداع الدعم للمستفيدين المستحقين بشكل دوري
- العلاقة تعد ثلاثية الأطراف، فيتم إيداع الدعم من الصندوق للمستحقين وفق النظام وبشكل دوري ومنتظم
- في حالات إعادة جدولة دفع الأقساط فجميع الجهات التمويلية تتخذ هذا الإجراء عند موافقة الصندوق وإشعار المستفيد بذلك
- يوجد نظام ربط تقني كامل ترسل من خلاله جميع إشعارات سداد المستفيدين من البنك إلى الصندوق
حالات لعملاء متضررين
- مدة توقف الدعم السكني: 4 أشهر
- السبب الذي قيل له عند مراجعة البنك: خطأ بسبب تحديث في النظام
- السبب عند مراجعة الصندوق: الخلل ليس من جانبنا
- مدة توقف الدعم السكني: شهران + 3 أشهر كان ينزل الدعم ولا يتم الخصم
- السبب الذي قيل له عند مراجعة البنك: خطأ في احتساب الدفعات مقابل الأقساط
- السبب عند مراجعة الصندوق: الخلل ليس من جانبنا
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