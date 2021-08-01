شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: تلقوا اللقاح والتزموا بالإجراءات حتى نخرج من الجائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 1285 حالة للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات التعافي في المملكة 507,374 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول المستجدات، أن منحنى الإصابات يشهد تذبذبا، مؤكدا أن تلقي جرعتي كورونا يقلل فرص الإصابة بالفيروس، وإن تمت الإصابة فالأعراض تكون خفيفة جدا.

وقال إن المرضى الذين يراجعون المستشفيات والصيدليات مستثنون من شرط التحصين للدخول، مشيرا إلى أهمية تلقي اللقاح والالتزام بالإجراءات حتى نخرج من الجائحة. وبين أن الدراسات والبيانات تؤكد مأمونية اللقاح للحوامل، مضيفا بأن 98% ممن دخلوا المستشفيات من النساء الحوامل لم يتلقين لقاح كورونا. ونوه إلى أن لقاحات كورونا تشهد إقبالا كبيرا، وأن نحو 27 مليون جرعة من لقاح كورونا تم تقديمها في المملكة.

وأكد العبدالعالي أن الوزارة تحث الفئة الطلابية على المبادرة وأخذ اللقاح، لافتا إلى أن متحور دلتا سريع الانتشار، ويسود في العالم، وأن جرعتين من اللقاح هما السلاح للوقاية منه. وقال إن العالم يشهد موجات وارتفاعا في الإصابات.

من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب على أهمية الوقاية باعتبارها أمانا، مهيبا بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والمحافظة على المكتسبات المحققة، وقال إنه يشترط بداية من العام الهجري الجديد أخذ جرعتي كورونا للسفر خارج المملكة.

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