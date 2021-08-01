بدء إلزامية التحصين المعتمد للوقاية من كورونا

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وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، و»سناب شات»، على التطبيق، وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة.
وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.
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