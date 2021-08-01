شكرا لقرائتكم خبر بدء إلزامية التحصين المعتمد للوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ أمس تطبيق قرار إلزامية التحصين المعتمد من وزارة الصحة في جميع مناطق المملكة، للوقاية من فيروس كورونا لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام، في المملكة.

وشددت الداخلية عبر حسابيها في شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، و»سناب شات»، على التطبيق، وتفاعل حساب الوزارة وقطاعاتها الأمنية خلال الأيام الماضية مع سريان القرار، بالنشر والتوعية بـ (7) لغات رئيسة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار، والالتزام بالبروتوكولات المعتمدة.