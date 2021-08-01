حسن محني إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله تعالى الزميل الإعلامي حسن محني الشهرى، وسيصلى عليه اليوم بعد العصر في جامع البواردي بالرياض، ويدفن في مقبرة المنصورية، فيما سيكون العزاء عن طريق الجوال؛ نظرا للظروف الراهنة. «مكة» تتقدم بأحر التعازي لذوي الفقيد، وتسأل المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون»

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