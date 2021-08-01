منع غير المحصنين من دخول جامعة نجران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جامعة نجران، عودة الدراسة حضوريا لمراحل الدبلوم والبكالوريوس والدراسات العليا في مقرات الجامعة وفروعها، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة. وأكدت الجامعة في بيانها منع غير المحصنين من الدخول لمقرات ومرافق الجامعة اعتبارا من أمس، سواء لأداء العمل أو المراجعة أو الدراسة، مشددة على ضرورة إبراز تطبيق «توكلنا» عند بوابات الدخول للمدينة الجامعية؛ للتحقق من الحالة الصحية.



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