الباحة أقل المناطق في مخالفات كورونا الوقائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جاءت الباحة كأقل المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال أسبوع بواقع 366 مخالفة من إجمالي 22042 مخالفة على مستوى المملكة للمدة من 15 / 12 / 1442هـ حتى 21 / 12 / 1442هـ، في حين سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 7049 مخالفة. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات حسب المناطق:





الرياض 7049



الشرقية 3026



المدينة المنورة 2383



القصيم 2250



مكة المكرمة 1904



الجوف 1313



حائل 1010



تبوك 796



الحدود الشمالية 757



نجران 426



جازان 390



عسير 372



الباحة 366



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