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الباحة أقل المناطق في مخالفات كورونا الوقائية

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- بواسطة أيمن الوشواش - جاءت الباحة كأقل المناطق في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد 19) خلال أسبوع بواقع 366 مخالفة من إجمالي 22042 مخالفة على مستوى المملكة للمدة من 15 / 12 / 1442هـ حتى 21 / 12 / 1442هـ، في حين سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 7049 مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات حسب المناطق:


  • الرياض 7049
  • الشرقية 3026
  • المدينة المنورة 2383
  • القصيم 2250
  • مكة المكرمة 1904
  • الجوف 1313
  • حائل 1010
  • تبوك 796
  • الحدود الشمالية 757
  • نجران 426
  • جازان 390
  • عسير 372
  • الباحة 366

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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