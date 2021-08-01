شكرا لقرائتكم خبر الباحة أقل المناطق في مخالفات كورونا الوقائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات حسب المناطق:
- الرياض 7049
- الشرقية 3026
- المدينة المنورة 2383
- القصيم 2250
- مكة المكرمة 1904
- الجوف 1313
- حائل 1010
- تبوك 796
- الحدود الشمالية 757
- نجران 426
- جازان 390
- عسير 372
- الباحة 366
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