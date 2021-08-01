كورونا ترفع تفاعل شركات الأغذية على الإنترنت بمعدل 10 ساعات يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت دراسة بحثية سعودية منشورة بالمجلة العلمية MMI، أن جائحة كورونا رفعت تفاعل شركات الأغذية على الإنترنت بمعدل 10 ساعات يوميا.

وناقشت آثار فيروس (كوفيد 19) على الاستراتيجيات التسويقية لقطاعات الأغذية بالمملكة وتفاعلها مع جمهورها المستهدف على الإنترنت.

وهدفت الدراسة التي أعدها عضو هيئة تدريس قسم الإعلام الرقمي بالجامعة السعودية الالكترونية وعضو جمعية «إعلاميون» فيصل المطيري، إلى التعرف على سلوك الجماهير وتأثير فيروس كورونا المستجد على قرار الشراء.

وطبقت على 3 أنواع من شركات الأغذية بالسعودية، وقياس أثر رسائلها التسويقية على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» خلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2020.

وتوصلت إلى تغير في سلوك الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي خلال فترة الجائحة، والذي انعكس على تبني شركات الأغذية بالسعودية لاستراتيجيات اتصالية جديدة متوائمة مع الأوضاع الراهنة.

وحاولت الدراسة تقصي التحولات في الرسائل الاتصالية من رسائل تسويقية تقليدية إلى رسائل تحمل طابع تبني إدارة اتصالية للأزمة الصحية العالمية Covid-19.

وأشار المطيري في دراسته إلى أن ارتفاع تفاعل الجمهور على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بنسبة 44%، انعكس على رفع ساعات الحضور الرقمي للشركات محل الدراسة بمعدل 10 ساعات يوميا.

وتنوعت أساليب تفاعل هذه الشركات كما أشار الباحث من المشاركة في الأوسمة (الهاشتاق) الرسمي لوزارة الصحة مثل #خلك بالبيت و#كلنامسؤول، إضافة إلى نشر المحتوى التثقيفي والتفاعلي عبر الحسابات الرسمية.

وأوصت الدراسة بضرورة تبني مديري الاتصال والتسويق في القطاعات الخاصة لسلوك الجمهور المستهدف، بتحليل ردود الأفعال للجمهور والمستهدفين عبر منصات التواصل الاجتماعي وعلى الحسابات الرسمية.

كما دعا الباحث إلى تقديم الحلول المبتكرة في تطوير محتوى الحسابات الرسمية لتكون أكثر تفاعلية واستقطابا للعملاء المستهدفين.