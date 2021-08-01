، بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية ،

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رجحت بريطانيا، اليوم "الأحد"، تورط إيران في شن الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن المملكة المتّحدة تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرّضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، الذي أدّى إلى مقتل بريطاني وروماني".
وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمّدًا ومستهدفًا ويمثّل انتهاكًا واضحًا من إيران للقانون الدولي".
ولفت "راب" إلى أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من المرجح جدًّا أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر.
وبيّن أن المملكة المتّحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشأن ردّ منسّق على هذا الهجوم غير المقبول.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 08:58 PM
"راب" بيّن أن لندن تنسّق مع شركائها للرد على الاعتداءبريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية
رجحت بريطانيا، اليوم "الأحد"، تورط إيران في شن الهجوم على ناقلة المنتجات البترولية التي تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: "إن المملكة المتّحدة تدين الهجوم غير القانوني والوحشي الذي تعرّضت له سفينة تجارية قبالة سواحل عمان، الذي أدّى إلى مقتل بريطاني وروماني".
وأضاف: "نعتقد أن هذا الهجوم كان متعمّدًا ومستهدفًا ويمثّل انتهاكًا واضحًا من إيران للقانون الدولي".
ولفت "راب" إلى أن التقييمات البريطانية خلصت إلى أنه من المرجح جدًّا أن إيران هاجمت الناقلة باستخدام طائرة مسيرة واحدة أو أكثر.
وبيّن أن المملكة المتّحدة تعمل مع شركائها الدوليين بشأن ردّ منسّق على هذا الهجوم غير المقبول.
، بريطانيا ترجّح تورُّط إيران في شنّ الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية ،
المصدر : الخليج 365
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