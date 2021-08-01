محمد بن مسعود - الدمام - 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 08:55 PM "الغامدي" يرزق بـ"أنمار" "الغامدي" يرزق بـ"أنمار" رُزِق وليد بن سعد الغامدي بمولود اتفق مع حرمه على تسميته "أنمار"، وأقيمت وليمة عشاء بهذه المناسبة. الكلمات المفتاحية ، "الغامدي" يرزق بـ"أنمار" ،

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