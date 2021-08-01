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وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

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محمد بن مسعود - الدمام - من ضمنها الهلال والفيصلي والاتفاق

كشفت وزارة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية ، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 08:53 PM

من ضمنها الهلال والفيصلي والاتفاق

وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كشفت وزارة الرياضة اليوم عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، الأندية الحاصلة على شهادة الكفاءة المالية حتى الآن.

ومن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين حصلت 6 أندية على شهادة الكفاءة المالية ( أبها، الفتح، الفيصلي، ضمك، الهلال، الاتفاق ) حيث تبقت عشرة أندية لم تستوف حتى الآن الشروط المطلوبة.

ومن أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى للمحترفين حصل 3 أندية فقط على شهادة الاستحقاق ( الدرعية، العدالة، القادسية ).

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، وزارة الرياضة : 6 أندية من دوري المحترفين تحصل على الكفاءة المالية ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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