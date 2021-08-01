، متحدث الداخلية يجدّد التحذير من السفر للدول الممنوع السفر إليها ،

محمد بن مسعود - الدمام - اشتراط أخذ الجرعة الثانية للسفر للخارج لجميع المواطنين بداية من العام الجديد

أكد المتحدث الإعلامي بوزارة الداخلية طلال الشلهوب، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا، أن العالم لا زال يواجه جائحة كورونا بحرب ضروس لا تستدعي التهاون، وما زالت بلادنا سبّاقة في مكافحة هذه الجائحة باتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية.

وأضاف الشلهوب أنه بداية من اليوم سيتم تطبيق منع الدخول جميع الفعاليات والمناسبات والمنشآت الحكومية الخاصة في المملكة، واستخدام وسائل النقل العام كافة لمن لا يحمل التحصين المعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدًا اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح للسفر خارج المملكة جميع المواطنين، وذلك بداية من 1443/1/1هـ.

وتابع المتحدث الإعلامي: إننا نحذر من السفر إلى الدول التي حذرنا من السفر ‏إليها، ومن يخالف سوف يقع تحت طائلة المساءلة القانونية والعقوبات المغلظة عند العودة، وسيتم منعه من السفر لمدة ثلاث سنوات.