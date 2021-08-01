، "تعارفوا" يطلق ورشة عمل لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعنوان "صغارنا قادة المستقبل".. تستمر لمدة أسبوعين

أطلق مركز "تعارفوا" للإرشادالأسري، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان "صغارنا قادة المستقبل"، تستمر لمدة أسبوعين، بمقر المركز في حي العقيق بالرياض.

وتستهدف الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 12 سنة؛ لتنمية مهارات الأطفال وتعزيز شخصياتهم، ورفع مستوى جودة الحياة بالنسبة للأسر.

وتهدف الورشة إلى صقل شخصية الأطفال، وتنمية المهارات والجوانب المختلفة لديهم، واستغلال أوقاتهم بما يعود بالنفع عليهم، وتكوين صداقات جديدة، بالإضافة إلى تنمية شخصياتهم بما يمكنهم من المساهمة الفاعلة في المجتمع.

ويتضمن برنامج "صغارنا قادة المستقبل" إقامة رحلة للأطفال، وجلسة إرشادية للأسرة للإجابة عن استفساراتهم، إلى جانب إعداد ملف الإنجاز اليومي الخاص بكل طفل، تحت إعداد وإشراف الأستاذة أروى الخميس الأكاديمية والمستشارة في الطفولة المبكرة وصانعة البرامج التعليمية الإبداعية للطفل.