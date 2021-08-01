شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة التعليم منصة "قادة المستقبل" لاختيار القيادات التعليمية ممن هم على رأس العمل، وإعدادهم كصف ثاني لشغل هذه المناصب وفقا لمعايير وآليات محددة.

قال مشرف عام علاقات الأعمال بالتحول الرقمي في وزارة التعليم، وائل العنزي، إن عملية الفرز في منصة "قادة المستقبل"ستتم بشكل آلي دون تدخل بشري وفقا لمعايير محددة، وذلك بحسب حديثه بقناة "العربية".

وذكرت متحدث وزارة التعليم، ابتسام الشهري، أن منصة "قادة المستقبل" يعد مرحلة أولى من برنامج ضخم لصنع قيادات تتولى مناصب قيادية بالوزارة، داعيًا كافة منسوبي وزارة التعليم بالانضمام للمنصة.