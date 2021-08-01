شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة على جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد أهالي منطقة جازان من هطول أمطار رعدية وأتربة مثارة ونشارط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة المطرية المناطق التالية "أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الدرب، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، بيش، جازان، صامطة، صبيا، ضمد، فرسان، فيفا، هروب".

ويبدأ الإنذار اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 وتنتهي غدًا الاثنين في الموافق 2 أغسطس 2021.