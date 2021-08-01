شكرا لمتابعة خبر عن قرار بإنشاء جسر جديد وقطار يربطان المملكة والبحرين (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إنشاء جسر جديد يتم بناؤه بموازاة جسر الملك فهد الحالي، كما سيتم إنشاء قطار للربط بين المملكة والبحرين.

ووصل بالفعل خلال الأيام الماضية عدد من مسؤولي الشركة التي ستتولى إنشاء الجسر إلى المنطقة الشرقية للاتفاق بخصوص الدراسات والأبحاث الإنشائية، وذلك بحسب قناة "العربية".

الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من المشروع الجديد بحلول عام 2025.