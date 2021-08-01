شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على عدة مناطق في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على نواحي من عسير، حيث بدت مياه الأمطار كالشلالات التي ملأت الطرق.

وكان المركز الوطني للأرصاد أوضح أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة اعتبارًا من اليوم الأحد إلى الخميس.

وأشار مركز الأرصاد إلى هطول الأمطار مصحوبة بزخات من البرد و تيارات هابطة نشطة و تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، لافتا إلى استمرار تأثيرها على مناطق "عسير وجازان ونجران والباحة ومكة المكرمة".