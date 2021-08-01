الرياض وجدة تتصدران خريطة الإصابات الجديدة بكورونا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقتي الرياض وجدة إصابات فيروس كورونا الجديدة في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث سجلت الرياض 214 إصابة، وجدة 107 إصابة من بين 1084 حالة جديدة.

وسجلت الطائف 38 حالة، بريدة ونجران 29 حالة، وتم تسجيل 28 حالة في حائل ومكة المكرمة، 27 في المدينة المنورة، 26 أبها والدمام، 23 في ينبع وعنيزة والجبيل، 21 في الخبر.

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كانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 8249 حالة.