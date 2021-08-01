مؤسسة التقاعد تدعو مشتركيها للاستفادة من خدمة البيانات المالية

الرياض - محمد عبدالله - دعت المؤسسة العامة للتقاعد، كافة مشتركيها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية وفي مقدمتها خدمة البيانات المالية.

وأوضحت المؤسسة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أن خدمة البيانات المالية تمكن المشترك في الحصول على كشف حساب مفصل بخطوات ذاتية ومباشرة.

وأضافت المؤسسة أن هذه الخدمة تتيح عرض البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي.

وتابعت أنه يمكن الحصول على كشف حساب مفصل بعمليات التحويل السريع ورقم الحساب ومبلغ التحويل وتاريخ تحويل المبالغ المالية للحساب البنكي.

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