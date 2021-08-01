«الصحة»: عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تتجاوز 27 مليونًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أن عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوز 27 مليون جرعة منذ انطلاق حملة التطعيم.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: إن أكثر من (27,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة».

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8249 حالة.