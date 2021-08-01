التعليم : الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية

البيئة توضح آلية تحديد المقابل المالي للمتنزهات الوطنية أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

5 مناطق موعودة بالأمطار والدمام الأعلى حرارة فيما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق، تصدرت الدمام مدن المملكة من حيث درجات الحرارة اليوم حيث سجلت 46 درجة... أبهـا: دوت الخليج أبهـا: دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

جازان : سلب حمولة قات بعد انقلاب مركبة المهرب صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد... جازان دوت الخليج جازان دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

134 وفاة بكورونا خلال 10 أيام سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة... الدمام: زينة علي الدمام: زينة علي 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

11.4 مليارا خسائر حوادث المركبات بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

حكم ابتدائي بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة كسبت إحدى شركات العمرة حكمًا ابتدائيًا ضد إدارة الوافدين في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 22 ذو الحجة 1442 هـ 22 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر التعليم : الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.