التعليم : الدراسة حضورية للمتوسطة والثانوية

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البيئة توضح آلية تحديد المقابل المالي للمتنزهات الوطنية
أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن اللائحة التنفيذية لنظام البيئة للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص...
إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون بميناء جدة
تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط تهريب (8.735.000) حبة كبتاجون عُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية وردت...
5 مناطق موعودة بالأمطار والدمام الأعلى حرارة
فيما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق، تصدرت الدمام مدن المملكة من حيث درجات الحرارة اليوم حيث سجلت 46 درجة...
جازان : سلب حمولة قات بعد انقلاب مركبة المهرب
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي بأن الجهات الأمنية تابعت جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد...
134 وفاة بكورونا خلال 10 أيام
سجلت المملكة خلال العشرة أيام الأخيرة 134 حالة وفاة، بعد أن أدى التفاوت في ارتفاع الإصابات اليومية والحالات الحرجة، في زيادة وتيرة...
11.4 مليارا خسائر حوادث المركبات
بلغت الخسائر المادية لحوادث المركبات 1441 - 1442 نحو 11.454 مليار ريال، وطبقا للمديرية العامة للدفاع المدني فإن عمليات الإطفاء للمركبات...
آلية التعامل مع غير المحصنين بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحية
إلحاقًا للبيان الصادر من وزارة الداخلية في 25 / 7 / 2021 م بشأن اشتراط التحصين المعتمد من وزارة الصحة عند دخول المنشآت والحضور إلى مقرات...
حكم ابتدائي بإلغاء غرامات كسر تأشيرة العمرة
كسبت إحدى شركات العمرة حكمًا ابتدائيًا ضد إدارة الوافدين في قضية ما يسمى بكسر التأشيرة الذي تسبب في إيقاف 540 شركة ومؤسسة عمرة مرخصة...
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