موجة غبار كثيفة تداهم أقصى جنوب منطقة الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهرت خرائط الطقس في موقع Windy المتخصص بالتوقعات المناخية تعرض أقصى جنوب منطقة الرياض إلى موجة من السحب الكثيفة خلال الوقت الراهن.

توقعات طقس الرياض

ونشر حساب العربية الطقس على تويتر مقطع فيديو يوضح تشكل سلسلة من السحب الرعدية تؤثر على اليمن ومرتفعات جنوب غرب السعودية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة). ورياح نشطة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية تمتد حتى منطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-32 كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-45/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزئيين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزئيين الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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