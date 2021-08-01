وزارة التعليم تحدد شرطين لعودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال

وكانت الوزارة أعلنت أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.