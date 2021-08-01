- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وزارة التعليم تحدد شرطين لعودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وزارة التعليم تحدد شرطين لعودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة التعليم شرطين لعودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حضوريًا في المملكة خلال العام الدراسي المقبل.
عودة طلاب الابتدائية ورياض الأطفال
وقالت وزارة التعليم على لسان المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري إن عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الحضورية ؛ فستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.
وكانت الوزارة أعلنت أن الدراسة ستكون حضورية في المرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا.
تحصين الفئة العمرية من 12-18
وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح كورونا للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار