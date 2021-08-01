مشهد بديع.. تدفق شلالات شعب صلا شرق خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو تساقط شلالات شعب صلا في مركز تندحة شرق خميس مشيط بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات منطقة عسير اليوم.

تدفق شلالات شعب صلا

وأظهر المقطع تدفق المياه بشدة من المنحدرات والقمم الجبلية في مشهد بديع يسر الناظرين.

حالة الطقس في عسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، على محافظات المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة ومحايل.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.



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