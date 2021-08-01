محمد بن مسعود - الدمام - معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب. وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية. ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة. مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-01 أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب. وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية. ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة. 01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 06:21 PM معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء معظم الاشتباكات مع التنظيم جرت في شمال سيناء أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم (الأحد) مقتل ثمانية من أفرادها في عمليات لمكافحة الإرهاب. وأفادت القوات المسلحة في بيان نقلته "رويترز" بأن معظم الاشتباكات وقعت في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي خلال الفترة الماضية. ولم يتضح ما إذا كان كل الجنود قُتلوا هناك أم في مناطق أخرى مختلفة. ، مقتل 8 من أفراد الجيش المصري في عمليات ضد "داعش" ،

المصدر : الخليج 365

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