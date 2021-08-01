، كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين ،

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سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1635993 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18734، فيما تم تسجيل 7820 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 1472093 حالة.
فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و 111 إصابة بكورونا، و111 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.فيروس كورونا الجديد
كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-01
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1635993 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18734، فيما تم تسجيل 7820 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 1472093 حالة.
فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و 111 إصابة بكورونا، و111 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
05:55 PM
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
07:06 PM
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 9394 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1635993 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان لها بتسجيل 77 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 18734، فيما تم تسجيل 7820 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع عدد حالات الشفاء إلى 1472093 حالة.
فلسطين
سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 3 وفيات و 111 إصابة بكورونا، و111 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 14 مريضًا.
، كورونا.. العراق يسجل 9394 إصابة جديدة و111 حالة بفلسطين ،
المصدر : الخليج 365
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