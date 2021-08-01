شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث الموضوعات المشتركة مع نظيره البحريني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.

بعد ذلك صحب معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع معالي رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وفي ذات الجانب استقبل صاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية معالي الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.