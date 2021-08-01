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أكدت إسرائيل، اليوم (الأحد)، امتلاكها دليلًا على ضلوع إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى وجود أدلة على مسؤولية إيران عن الهجوم.
وقال "بينيت" خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "إن الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقّع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأً فادحًا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأتى تصريح "بينيت" بُعَيْدَ نفيِ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الشأن.
وحمّلت تل أبيب طهران مسؤولية الهجوم الذي يرجح أنه نُفّذ بطائرة مسيّرة، واستهدف الخميس ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" قبالة سلطنة عمان، وتسبب الحادث بمقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، ووضعه محللون في إطار حرب بحرية تجري منذ مدة بين القوتين الإقليميتين النافذتين.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 05:43 PM
"بينيت" أشار إلى ارتكاب طهران خطأ فادحًاإسرائيل تؤكّد امتلاكها دليلًا على ضلوع إيران في مهاجمة ناقلة النفط
أكدت إسرائيل، اليوم (الأحد)، امتلاكها دليلًا على ضلوع إيران في الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط يشغّلها رجل أعمال إسرائيلي في بحر العرب.
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى وجود أدلة على مسؤولية إيران عن الهجوم.
وقال "بينيت" خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "إن الدليل الاستخباراتي موجود، ونتوقّع أن يوضح المجتمع الدولي للنظام الإيراني أنه ارتكب خطأً فادحًا"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأتى تصريح "بينيت" بُعَيْدَ نفيِ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاتهامات الموجهة إلى بلاده في هذا الشأن.
وحمّلت تل أبيب طهران مسؤولية الهجوم الذي يرجح أنه نُفّذ بطائرة مسيّرة، واستهدف الخميس ناقلة النفط "أم/تي ميرسر ستريت" قبالة سلطنة عمان، وتسبب الحادث بمقتل اثنين من أفراد طاقم السفينة، ووضعه محللون في إطار حرب بحرية تجري منذ مدة بين القوتين الإقليميتين النافذتين.
، إسرائيل تؤكّد امتلاكها دليلًا على ضلوع إيران في مهاجمة ناقلة النفط ،
المصدر : الخليج 365
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