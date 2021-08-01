، رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك ،

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استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
بعد ذلك صحب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وفي ذات الجانب استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 05:19 PM
تبادل وجهات النظر في الجانب العسكري وبحثا عددًا من الأمور الثنائيةرئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك
استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اليوم رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع مملكة البحرين الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال تبادل عدد من وجهات النظر في الجانب العسكري، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على متانة العلاقات الأخوية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين.
بعد ذلك صحب نائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة المكلف الفريق الركن مطلق بن سالم الأزيمع رئيس هيئة الأركان بقوة دفاع البحرين في زيارة لقيادة القوات المشتركة وأطلعه على سير العمليات الجارية التي تقودها قوات تحالف دعم الشرعية باليمن وبحث سبل دعمها وتعزيزها لضمان أمن واستقرار المنطقة.
وفي ذات الجانب استقبل قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي في قيادة القوات الجوية، وتبادلا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، رئيس الأركان العامة يستعرض مع نظيره البحريني دعم التعاون المشترك ،
المصدر : الخليج 365
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