شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله العسيري: الآثار الجانبية للقاحات كورونا تحدث في الأسابيع الأولى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكد عبدالله بن مفرح العسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه لا داعي للقلق من الآثار الجانبية للقاح كورونا بعد مرور 7 أشهر من الاستخدام الفعلي له.

وقال "العسيري" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد ٧ أشهر من الاستخدام الفعلي و ٤ مليار جرعة لم يبقى للتوجس من لقاح كوفيد أي مبرر".

وأضاف: "كل الاثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى و لم يرصد أي شي خارج المتوقع، في المقابل مئات الالاف من الأرواح أنقذها الله بهذه اللقاحات".