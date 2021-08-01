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عبدالله العسيري: الآثار الجانبية للقاحات كورونا تحدث في الأسابيع الأولى

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الرياض - علي القحطاني - (صدى):

أكد عبدالله بن مفرح العسيري، استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه لا داعي للقلق من الآثار الجانبية للقاح كورونا بعد مرور 7 أشهر من الاستخدام الفعلي له.

وقال "العسيري" عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "بعد ٧ أشهر من الاستخدام الفعلي و ٤ مليار جرعة لم يبقى للتوجس من لقاح كوفيد أي مبرر".

وأضاف: "كل الاثار الجانبية للقاحات تحدث في الأسابيع الأولى و لم يرصد أي شي خارج المتوقع، في المقابل مئات الالاف من الأرواح أنقذها الله بهذه اللقاحات".

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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