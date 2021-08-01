شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء : الصيدليات ملزمة بوضع ملصق يوضح سعر الأدوية بناءًا على الباركود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، تيسير المفرج، إن الصيدليات ملزمة بوضع ملصق يوضح السعر الفعلي للأدوية بناءًا على الباركود.

ولفت إلى أن الهيئة لم تقم بإلغاء طباعة الأسعار، ولكنها استبدلت فقط طريقة عرضها من خلال الباركود، مؤكدًا أن مصانع الأدوية ملزمة بوضع الباركود بدلا من تصميم السعر على العبوة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

ودعا المستفيدين إلى تقديم بلاغ لوزارة التجارة أو هيئة الغذاء والدواء في حال وجد السعر المعلن عن الدواء مختلف عن السعر في الباركود.