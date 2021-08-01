شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: الدراسة حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

أما المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال؛ فستكون عودتهم الحضورية مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

وأضافت "الشهري" عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "لعودة آمنة بادروا بأخذ اللقاح".