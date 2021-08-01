شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الصحة" : سنقدم الخدمة للمرضى بغض النظر عن حالة التحصين في "توكلنا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبد العالي، الحالات التي ستقدم لهم الخدمة في المنشآت الصحية بغض النظر عن حالة التحصين ضد كورونا في تطبيق "توكلنا".

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن المرضى من المراجعين لتلقي الخدمات الصحية في كافة المنشآت الصحية أو ممن يحصلون على العلاجات والأدوية من الصيدليات سيتم تقديم الخدمة لهم بغض النظر عن حالة التحصين في "توكلنا".

ولفت إلى اشتراط التحصين ضد كورونا سيتم تطبيقه على الزوار والمرافقين، فيما عدا بعض الحالات التي سيتم استثنائها لمصحلة المريض، وذلك بناءً على قرار المنشأة الصحية.