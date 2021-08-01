شكرا لمتابعة خبر عن التجارة: ضبط 3400 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال شهر يوليو "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، إنه تم ضبط 3400 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال شهر يوليو.

وأوضح عبدالرحمن الحسين خلال المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة، أن أكثر مخالفة تم رصدها خلال الشهر الحالي عدم إرتداء الكمامة، مبينا أنه تم السماح لمن هم أقل من 12 عام بدخول المحال التجارية دون أي شروط.

وأشار:"دخلنا اليوم مرحلة مهمة لحماية مجتمعنا باشتراط التحصين لدخول المنشآت التجارية"، موضحا أن غرامة المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال.