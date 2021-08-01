شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1084 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 1285 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 507,374 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 12 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 8249 حالة وفاة.

‏وأوضحت "الصحة" أن منطقة الرياض سجلت اليوم أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا بعدما سجلت 235 إصابة جديدة.