شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدفعة 45 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 45 استحقاق شهر أغسطس 2021 لمن تنطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق.

ووجه البرنامج الراغبين في التحقق من الأهلية إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج على الإنترنت.

وأشار البرنامج إلى أنه يجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.