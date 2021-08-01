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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة مسيرة مفخخة تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد عبدالله - أدانت مملكة البحرين اليوم إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في محاولات يائسة تعكس إصرار ميليشيات الحوثي الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان موقف البحرين الداعم لجميع الجهود التي تبذلها المملكة العربية للتصدي للاعتداءات الحوثية الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشيدة بيقظة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها.

ودعت في بيانها المجتمع الدولي إلى ضرورة إدانة استمرار تلك الاعتداءات الإرهابية المتكررة التي تقوّض جميع الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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