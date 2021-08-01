الصحة: جرعة لقاح واحدة أو التعافي من كورونا لا يحمي من «دلتا»

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن جرعة لقاح واحد من لقاح كورونا أو التعافي من الفيروس لا يحمي من المتحور «دلتا»، مؤكدًا أنه يجب تلقي جرعتين من اللقاحات المعتمدة للوقاية من خطورته.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة المنعقد حول مستجدات كورونا بالمملكة، أن المتحور دلتا يسود في العالم ويرتفع، ويشكل مخاطر أكبر وانتشار بثلاث مرات من، مشيرة إلى أن هناك قوة وشدة في الحالات رصدت في مجموعة من الدراسات والبيانات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الأحد تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن إلى 8249 حالة.