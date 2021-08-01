منصة «تبرّع» تعزز التكافل المجتمعي باتفاقيات مع 3 شركات سعودية

الرياض - محمد عبدالله - ضمن سلسلة شراكات تسعى لتعزيز التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وضمان توجيه الزكاة والصدقة لمستحقيها الأكثر احتياجاً، عليه وقعت المنصة الوطنية للتبرعات «تبرّع» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثلاث اتفاقيات مجتمعية جديدة مع شركات سعودية، والتي تسعى لتمكين مستخدمي تطبيقاتها من التبرع للفئات الأكثر احتياجًا في كافة مناطق المملكة.

ووقعت منصة «تبرّع» اتفاقياتها مع الشركات السعودية في خطوة تسعى لتعزيز انتشارها ووصولها لكافة فئات المجتمع، وقعت المنصة مع كل من شركة مرسول، وشركة هنقرستيشن، وشركة كريم السعودية.

ومثّل المنصة في توقيع اتفاقيات الشراكة المجتمعية، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد الماجد، فيما مثّل "مرسول"، الرئيس التنفيذي أيمن السند، بينما وقع من جهة "شركة كريم السعودية" مديرها العام غيث الجهني، في حين مثّل "هنقرستيشن" نجلاء العتيبي مديرة إدارة التواصل المؤسسي.

هذا، وتأتي هذه الشراكات المجتمعية لتوفير فرص تبرعية على التطبيقات الثلاثة بالتنسيق مع منصة "تبرّع"؛ حيث تتيح المنصة للأفراد إمكانية المساهمة بالتبرع بطريقة سهلة وآمنة وسريعة بطرق دفع متنوعة.

يذكر أن منصة «تبرّع» تهدف إلى توحيد الجهود بما يعزز العطاء وحوكمة التبرعات بشكل عام؛ حيث إن المنصة تضم حالياً مبادرات معتمدة لجمعيات أهلية مرخصة من الوزارة من خلال تحديد أوجه صرف التبرعات الصادرة من الأفراد والمنظمات وتوجيهها لمستحقيها من الفئات الأشد حاجة.