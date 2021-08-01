‪زراعة حفر الباطن تبدأ تفعيل اشتراطات التحصين لدخول الموظفين

الرياض - محمد عبدالله - وقف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن المهندس عبد العزيز عبدالله اليوسف، صباح اليوم الأحد، ميدانيًا على بداية أول أيام تطبيق اشتراطات التحصين للدخول للمبنى الوزارة، والتي بدأت بتفعيلها إدارة الأمن والسلامة ‫لعودة آمنة وحفاظًا على سلامة المجتمع من فيروس كورونا.

وأكَّد مدير المكتب اليوسف أنّ الاستجابة عالية بين الموظفين والمراجعين لتطبيق اشتراطات التحصين للدخول إلى المبنى ما يدلّ على ارتفاع الوعي بأهمية أخذ اللقاح للوقاية من فيروس كورونا لسلامة الجميع.

وأوضح "اليوسف" أنَّ دور المكتب يأتي في إطار ما تبذله وزارة البيئة والمياه والزراعة من جهود منذ بداية الجائحة في صورة تكاملية مع جميع الأعمال التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في حملة وطنية توعوية بتوجيهات القيادة الحكيمة وتماشيًا مع ما أعلنته وزارة الداخلية من إلزامية التحصين المُعتمد من وزارة الصحة للوقاية من فيروس "كورونا" لدخول جميع الأماكن والمناشط والفعاليات في المملكة.

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