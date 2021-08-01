الصحة: الدراسات أثبتت مأمونية لقاح كورونا على الأم الحامل والجنين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، اليوم الأحد، إن الدراسات أثبتت أن لقاح كورونا آمن على الأم الحامل والجنين

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للوزارة المنعقد حول مستجدات كورونا بالمملكة، أن اللقاح يحمي من المخاطر والمرض الشديد ويقلل فرص تعرض الحامل لمشاكل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، كما يوفر اللقاح المناعة للأم والأجسام المضادة للجنين، بحسب بعض الدراسات.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8249 حالة.