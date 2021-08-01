حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 45 لشهر أغسطس

الرياض - محمد عبدالله - أعاد برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، التذكير بصدور نتائج الأهلية للدورة 45 لشهر أغسطس 2021م.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 45 لشهر أغسطس 2021م، وللتحقق من الأهلية يمكن للمستفيد الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا:

وكان قرر برنامج حساب المواطن تعليق استقبال الطلبات الجديدة وفقا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج.

وأكد حساب المواطن أن التسجيل في البرنامج كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليته.

وأضاف حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يستثنى من قرار تعليق استقبال الطلبات الجديدة إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

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