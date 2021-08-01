أخبار السعودية.. إحباط تهريب 8.3 ملايين حبة كبتاجون.. وصرف معاشات ساند

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل»أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد الموافق 1 أغسطس 2021 م منها: صرف معاشات «ساند» لشهر أغسطس، ورياح نشطة وأمطار في 4 مناطق، وإحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي.

«التعليم» تعلن إطلاق منصة قادة المستقبل للاستثمار في الكفاءات

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إطلاق منصة قادة المستقبل.



«الصحة» تحدّد موعد الحصول على الجرعة الثانية بعد الإصابة بكورونا

حددت وزارة الصحة المدة اللازمة للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في حال الإصابة بفيروس كورونا بعد تلقّي الجرعة الأولى.

«التأمينات» تعلن صرف معاشات «ساند» لشهر أغسطس

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر أغسطس لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند».

الأرصاد: رياح نشطة وأمطار في 4 مناطق

نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية والأتربة المثارة على منطقة مكة المكرمة تشمل: «الخرمة، المويه، تربة، رنية»، والتي بدأت الساعة الثامنة صباحا، حتى الساعة السابعة مساء نفس اليوم.

إحباط تهريب أكثر من 8.7 ملايين حبة كبتاجون عبر ميناء جدة الإسلامي

أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون، بلغت (8.735.000) حبة، وعُثر عليها مُخبأةً داخل إرسالية حبوب كاكاو.

مختص بالشأن الصحي: إلزامية التحصين قرار رادع وحماية لصحة المجتمع

قال المختص في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، إن تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارتي الصحة والداخلية قرار رادع لغير المحصنين وحمايةً لصحة أفراد المجتمع.

نائب أمير الشرقية يطلع على تقنيات تسهيل عبور المسافرين جسر الملك فهد

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن.

جامعة الطائف: قبول 13579 طالبًا وطالبة للعام الجامعي 1443هـ

أعلنت جامعة الطائف، اليوم الأحد، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443هـ للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها، البالغ عددهم 13579 طالبًا وطالبة.

«الصحة»: تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 10 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 176 يوماً 1924 مسجد، ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

الأحوال المدنية تقدم خدماتها المتنقلة في 12 موقعًا بالمملكة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 12 موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

الغذاء والدواء تضبط 660 مخالفة تصل عقوبات بعضها إلى 5 ملايين ريال

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، ضبط 660 منشأة مخالفة لأنظمة الهيئة في جميع مناطق ومدن المملكة تصل عقوبات بعضها إلى 5 ملايين ريال، خلال جولاتها الرقابية في الربع الثاني من العام الحالي 2021م على المنشآت الخاضعة لإشرافها.

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