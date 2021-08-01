الصحة: حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا تكون بتقارير طبية

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنَّ حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19) ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبيًا من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

وقالت الوزارة – عبر تويتر- إنَّه يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني:

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

وقال المختص في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، إنَّ تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارتي الصحة والداخلية قرار رادع لغير المحصنين وحمايةً لصحة أفراد المجتمع.

وأضاف سندي، أنَّ الأنظمة والشروط التي فرضتها وزارة الصحة وتطبقها وزارة الداخلية تحصر الأفراد الذين رفضوا التجاوب والتعامل مع تلك الأنظمة التي تحمي المجتمع والوطن في ظلّ توفير كل التسهيلات اللازمة لجميع شرائح المجتمع.

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