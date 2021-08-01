ضبط مهرّب قات والمتورطين في سلب بعض حمولة مخدرات متناثرة بجازان

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة جازان، اليوم الأحد، القبض على مهرب لمادة «القات» المخدرة، وآخرين تورطوا في سلب بعض حمولة المركبة، التي تناثرت نتيجة تعرض السيارة لحادث انقلاب.

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات الأمنية وهي تتابع جريمة تهريب كمية من القات المخدر في مركبة على أحد الطرق بمحافظة بيش، تعرضت المركبة لحادث انقلاب وقام عدد من الأشخاص في موقع الحادث بجمع عدد من حزم القات المتناثرة على الطريق والفرار بها.

وأضاف حكمي أنَّه قد تمَّ القبض على سائق المركبة – مقيم من الجنسية اليمنية – وضبط المركبة والمواد المخدرة، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم، وجرى إيقاف كافة الأطراف واستكمال تحويل القضية للجهات المختصة.