الصحة: تسجيل 1084 إصابة جديدة بكورونا و1285 حالة تعافٍ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد عن تسجيل 1084 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 526814 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1285 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 507374 حالة.

وأشارت إلى أنه تمَّ تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8249 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تقديم أكثر من 27 مليون جرعة من لقاحات كورونا في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى اليوم.

وقال المختص في الشأن الصحي الدكتور فؤاد سندي، إنَّ تطبيق إلزامية التحصين المعتمد من وزارتي الصحة والداخلية قرار رادع لغير المحصنين وحمايةً لصحة أفراد المجتمع.



وأضاف سندي، أنَّ الأنظمة والشروط التي فرضتها وزارة الصحة وتطبقها وزارة الداخلية تحصر الأفراد الذين رفضوا التجاوب والتعامل مع تلك الأنظمة التي تحمي المجتمع والوطن في ظلّ توفير كل التسهيلات اللازمة لجميع شرائح المجتمع.

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