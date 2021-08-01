4 خيارات للتسجيل في منصة قادة المستقبل التي أطلقتها التعليم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، إطلاق منصة قادة المستقبل، التي تأتي سعيًا من وزارة التعليم بهدف استثمار الكفاءات في قطاع التعليم بشكل أمثل، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في استقطاب واختيار الكفاءات الوطنية للمناصب القيادية في وزارة التعليم.

وتعتمد المنصة على أربعة نظم وهم (نظام فارس، نظام نور، الهوية الموحدة، النفاذ الوطني).

وحسب الموقع الرسمي للوزارة، فيما يخص المؤهلات العلمية، يمكن التحديث عن طريق نظام مؤهل بشكل مباشر وذلك بالضغط على أيقونة التحديث أعلى الصفحة.

ويمكن كذلك إضافة المزيد من المؤهلات بشكل يدوي، وفي حال وجود اختلاف أو نقص في بيانات المؤهلات العلمية يتم تحديثها من خلال خدمة مؤهل.

وفيما يخص الخبرات العملية، يمكن تحديث عن طريق نظام فارس بشكل مباشر وذلك بالضغط على أيقونة التحديث، وكذلك يمكن إضافة المزيد من الخبرات العملية بشكل يدوي، وفي حال وجود اختلاف أو نقص في بيانات خبراتك العملية يتم تحديثها عبر نظام فارس.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أكد أن منصة «قادة المستقبل» مشروع وطني تعليمي واعد، وبرنامج متكامل على عدة مراحل لإتاحة فرص الترشح للمناصب القيادية في قطاع التعليم.

وتابع: «وإعدادهم كصف ثانٍ لشغل مناصب قيادية في وزارة التعليم، وفق معايير محددة، وآلية دقيقة وشفّافة، وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار واستقطاب الكفاءات الوطنية».

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