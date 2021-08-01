جازان : سلب حمولة قات بعد انقلاب مركبة المهرب

وأوضح أنه تم القبض على سائق المركبة -مقيم من الجنسية اليمنية-، وضبط المركبة والمواد المخدرة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين في سلب المواد المخدرة من موقع الحادث والقبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم, واستكمال إجراءات تحويل القضية للجهات المختصة.
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