شكرا لقرائتكم خبر عن 174 وفاة .. الهلال الأحمر بالشرقية يستقبل 50348 مكالمة هاتفية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت غرفة عمليات فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي 50348 مكالمة هاتفية، تضمنت 8473 بلاغًا إسعافيًا متنوعًا، منها 3282 بلاغًا عن طريق تطبيق "أسعفني" للبلاغات الإسعافية.

وقدمت الفرق الطبية بالفرع الخدمة الإسعافية لـ 8440 حالة، منها 4249 حالة قدمت لها الخدمة، ثم جرى نقلها للمستشفيات، ومنها 4017 حالة قدمت لها الخدمة بالموقع، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة في بلاغات الحوادث والأمراض 174 حالة.

وأهاب الهلال الأحمر بالشرقية بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ على الرقم 997 وعن طريق تطبيق "أسعفني" عند حدوث أي طارئ - لا قدر الله- وعدم تحريك المصابين في الحوادث المرورية حتى وصول الفرق الإسعافية، منوهًا بأهمية التعاون مع المسعفين، وإفساح الطريق لهم لمرور سيارات الإسعاف وقت الطوارئ، وعدم التجمهر عند الحوادث، حتى لا يتم إعاقتهم عند تقديم الخدمة الطبية الإسعافية والقيام بواجبهم الإنساني.